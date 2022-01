舊金山入屋劫案 亞裔姊妹大叫嚇退賊人

【KTSF】

上星期二,舊金山(三藩市)Outer Mission區光天化日下發生入屋行劫案,一對亞裔姊妹當時在家,其中一人躲在睡房衣櫃裡並報警求助,因為擔心賊人會進入睡房傷害她們,姊妹大叫,將賊人嚇退,,賊人最終搶走現金及手袋等財物逃走。

附近的錄像片段所見,一輛灰色私家車停在受害人寓所的車房前,兩名穿著深色衣服的賊人走到大門前,看似用一些工具企圖大破大門。

當日是1月4日早上約9時半,當時兩名亞裔姊妹在家,其中一人聽到大門傳來噪音,初時以為是父母回家,但噪音一直維持超過5分鐘,所以覺得奇怪,她因此拿著電話,在冰箱拿了一個玻璃樽自保,走近大門所在的二樓,開聲問:「爸媽,是不是你們回來了」,但無人回應。

事主立即叫醒她的姊妹,一起躲在睡房並報警求助,其中一人表示,太過害怕,不知道怎樣做,所以躲在衣櫃裡。

突然,姊妹聽到賊人離她們越來越近,就在房門外,有賊人當時說:「這裡還有另外一間房」,然後賊人就敲門,賊人幾乎將房門從中間破開,其中一名事主立即大叫,成功嚇退賊人,3名賊人偷走現金, 珠寶及手袋等,坐上在門外等候的汽車逃走。

姊妹表示,當時以為賊人會傷害他們,曾經想過一個人去擾亂賊人,讓另外一人逃走。

他們透露,警方相信今次案件是有預謀犯案,賊人專挑亞裔家庭下手。

事發後,受害家庭立即加裝木條,強化大門的保安,警方暫時未回應事件。

