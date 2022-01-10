舊金山入屋劫案 亞裔姊妹大叫嚇退賊人

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上星期二，舊金山（三藩市）Outer Mission區光天化日下發生入屋行劫案，一對亞裔姊妹當時在家，其中一人躲在睡房衣櫃裡並報警求助，因為擔心賊人會進入睡房傷害她們，姊妹大叫，將賊人嚇退，，賊人最終搶走現金及手袋等財物逃走。

附近的錄像片段所見，一輛灰色私家車停在受害人寓所的車房前，兩名穿著深色衣服的賊人走到大門前，看似用一些工具企圖大破大門。

當日是1月4日早上約9時半，當時兩名亞裔姊妹在家，其中一人聽到大門傳來噪音，初時以為是父母回家，但噪音一直維持超過5分鐘，所以覺得奇怪，她因此拿著電話，在冰箱拿了一個玻璃樽自保，走近大門所在的二樓，開聲問：「爸媽，是不是你們回來了」，但無人回應。

事主立即叫醒她的姊妹，一起躲在睡房並報警求助，其中一人表示，太過害怕，不知道怎樣做，所以躲在衣櫃裡。

突然，姊妹聽到賊人離她們越來越近，就在房門外，有賊人當時說：「這裡還有另外一間房」，然後賊人就敲門，賊人幾乎將房門從中間破開，其中一名事主立即大叫，成功嚇退賊人，3名賊人偷走現金, 珠寶及手袋等，坐上在門外等候的汽車逃走。

姊妹表示，當時以為賊人會傷害他們，曾經想過一個人去擾亂賊人，讓另外一人逃走。

他們透露，警方相信今次案件是有預謀犯案，賊人專挑亞裔家庭下手。

事發後，受害家庭立即加裝木條，強化大門的保安，警方暫時未回應事件。

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