舊金山消防局長呼籲公眾勿濫用911熱線

舊金山(三藩市)近來疫情大爆發外,連帶致電911的求助個案亦大幅攀升,不過很多求助電話只是與新冠病毒相關的非緊急情況,消防局局長呼籲民眾,切勿濫用報案熱線,將911是留給真正有緊急需要的民眾。

消防局局長Jeanine Nickolson表示,911的求助個案由每天平均300到330個,上升至上星期每日平均超過400個,很多時候,民眾致電911,詢問哪裡能做檢測,或者告訴接線員自己染了新冠病毒,有輕微病徵。

這一波的疫情,令約140名消防局職員確診,因此消防局的人手亦相當有限。

局長提醒,911只限於遇到關乎生命的緊急情況時才能撥打,例如是心臟病發、突然中風的人,希望將服務留給真正有需要的人。

