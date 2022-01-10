舊金山消防局長呼籲公眾勿濫用911熱線

January 10, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
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【KTSF】

舊金山（三藩市）近來疫情大爆發外，連帶致電911的求助個案亦大幅攀升，不過很多求助電話只是與新冠病毒相關的非緊急情況，消防局局長呼籲民眾，切勿濫用報案熱線，將911是留給真正有緊急需要的民眾。

消防局局長Jeanine Nickolson表示，911的求助個案由每天平均300到330個，上升至上星期每日平均超過400個，很多時候，民眾致電911，詢問哪裡能做檢測，或者告訴接線員自己染了新冠病毒，有輕微病徵。

這一波的疫情，令約140名消防局職員確診，因此消防局的人手亦相當有限。

局長提醒，911只限於遇到關乎生命的緊急情況時才能撥打，例如是心臟病發、突然中風的人，希望將服務留給真正有需要的人。

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