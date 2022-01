【KTSF】

在星期五晚上,南灣聖荷西發生兩輛車相撞,一名行人也受到波及,嚴重受傷,而肇事司機就離開現場。

據警方稱,事發在聖荷西週五晚上8時30分左右,地點是Senter Road和Southside Dr的交叉路口,兩輛車相撞,而一名行人在案中也嚴重受傷,車輛司機肇事後逃去,行人被送往當地醫院,傷勢危治。

