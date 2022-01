美國出現辭職潮 哪些行業最多人離職

【KTSF 尹晉豪報導】

全美現在有超過1000萬個職位空缺,其中大部分是因為破紀錄的辭職人數,帶大家看看哪些行業最多人離職,以及辭職的原因。

美國11月主動離職人數升至450萬人,創歷史新高,主要涉及低薪職位,23歲的Ifeoma Ezimako,今年夏天辭去工作,她說這是一場勞工市場革命。

她在首都華盛頓的一間酒吧做酒保助理,她有5.05美元的小費最低工資保障,但隨著越來越少的客戶進來消費,這意味著更少的小費。

Ezimako說:「每天我都必須執行某些事情,這不在我的工作範圍內,但現在我的工資卻減少。」

在11月超過100萬人辭去了休閒和酒店業的工作,成千上萬的人辭去低薪的零售和醫療保健工作,現在有1060萬個空缺職位。

隨著Omicron病毒席捲全國,許多餐館都面臨這種冷清的場面,City Winery行政總裁Michael Dorf說,即使業務量減少,他都盡一切努力挽留員工。

Dorf說:「我不想失去一個員工,而我們另外招聘,真是諷刺。」

他的12家餐廳和音樂場所原本擁有1200名員工,現在只剩下950人,他指將工資已經提高到時薪15美元以上,但可能仍然不夠。

他認為酒店業將面臨挑戰,因為外面有很多其他比較好和高薪的工作給員工選擇。

Ezimako在辭職後,她搬回和她的父母居住,回校攻讀社會學,同時亦做兼職,她希望她的舊行業能夠發生轉變,可以吸引她回歸。

Ezimako說:「如果可以給我們15美元的工資加上小費,我會回去,我喜歡照亮別人的一天,但與此同時,我需要有更多的自我價值。」

