輝瑞指,藥廠已開始生產針對Omicron變種的疫苗,準備於今年3月推出。

輝瑞行政總裁美伯樂接受CNBC訪問時指,除了針對Omicron,疫苗對其他新型肺炎變種病毒也有效用。

他表示不清楚這種疫苗是否真的有需要,但已有一些國家表示想盡快獲得;現時的疫苗已可以有效預防重症感染或入院等情況,希望新疫苗或可進一步預防傳播。

