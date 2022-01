中半島有小商業被控違反殘障人士法

【KTSF】

舊金山(三藩市)一些華裔社區的商業業主,這幾年來不斷收到有關聯邦殘障人士法令的訴訟,現在一些訴訟也在中半島一些地方出現。

San Carlos市中心Delizie餐館的業主Francesco Ruggiero,指責這些引用殘障人士法提出的訴訟,說這些根本就是欺詐。

去年一名四肢癱瘓的男子Scott Johnson起訴餐館,指控在戶外用餐的地方對用輪椅的人不方便。

餐館老闆說,是開業十年來,從來沒有被起訴過,而他也發現起訴人利用起訴許多小商業,獲取上百萬的賠償。

Ruggiero說,這個人根本就是濫用法例。

Ruggiero正和其他業主遊說加州立法立法官員制定法例,來阻止這類不斷提出訴訟的人。

在Palo Alto開餐館的Tony Han,在去年8月被同一個人起訴,老闆說,訴訟中說他曾經光顧這餐館,但是餐館職員說從來沒有見過這個人,尤其是起訴人的樣貌容易辨認。

起訴人Johnson本身就是一名律師,但是他的訴訟在疫情期間提出,令到這些業主雪上加霜。

縱然如此,Ruggiero說,他還是對訴訟和解,專心做生意,他卻也說這個法律對業主不公平。

目前起訴人還沒有對事件做出回應。

