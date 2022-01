【KTSF】

紐約市週日爆發可能是超過30年來最嚴重的火災,一棟位於Bronx區樓高19層的公寓發生五級大火,造成至少19人死亡,包括9名兒童。

星期天早上約11點左右,位於紐約市Bronx區東181街333號的公寓發生大火,造成至少超過60人受傷,大部份都是吸入濃煙受傷,已有19人死亡,死者包括9名兒童。

當局出動超過兩百名消防員才將大火撲滅,起火點疑似在大樓第三層,不過警方仍在調查中。

當局指這起五級大火,可能是紐約市超過30年來最嚴重的火災。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。