近3萬磅碎牛肉或染大腸桿菌需回收

January 10, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦農業部表示，超過28,000磅在一些超市出售的包裝碎牛肉，可能感染大腸桿菌需要回收。

聯邦農業部發通告表示，俄勒岡州的Interstate Meat Distributors Inc. 宣布回收在去年12月20日生產的碎牛肉，因為可能受到大腸桿菌污染 。

當局警告不要進食這些又稱為免治牛肉的產品，應該立即拋掉，或是退回購買地方。

受影響的包裝產品使用或冷藏限期是2022年1月11日，而establishment number編號是 EST 965，號碼可以在農業部USDA的檢查標誌，時間印章或使用期限旁邊找到。

Walmart、Kroger、Albertsons，以及WinCo Foods等超市的一些店鋪，會用自己品牌包裝出售這些牛肉。

回收通知指出，產品運送到加州、內華達、俄勒岡、華盛頓、亞利桑那、猶他、以及懷俄明等州出售。

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