近3萬磅碎牛肉或染大腸桿菌需回收

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦農業部表示,超過28,000磅在一些超市出售的包裝碎牛肉,可能感染大腸桿菌需要回收。

聯邦農業部發通告表示,俄勒岡州的Interstate Meat Distributors Inc. 宣布回收在去年12月20日生產的碎牛肉,因為可能受到大腸桿菌污染 。

當局警告不要進食這些又稱為免治牛肉的產品,應該立即拋掉,或是退回購買地方。

受影響的包裝產品使用或冷藏限期是2022年1月11日,而establishment number編號是 EST 965,號碼可以在農業部USDA的檢查標誌,時間印章或使用期限旁邊找到。

Walmart、Kroger、Albertsons,以及WinCo Foods等超市的一些店鋪,會用自己品牌包裝出售這些牛肉。

回收通知指出,產品運送到加州、內華達、俄勒岡、華盛頓、亞利桑那、猶他、以及懷俄明等州出售。

