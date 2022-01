【有線新聞】

塞浦路斯發現混合Delta和Omicron的變種病毒,暫時未確定這種毒株的特性。

塞浦路斯的專家團隊調查千多個樣本,發現其中25個屬這種新變種,稱之為「Deltacron」,因為病毒帶有Delta的基因,而出現部分Omicron的變異特徵,但未有足夠資料了解病毒引致病情有多嚴重和傳染力有多大。塞浦路斯近日每日新增約五千宗確診。

