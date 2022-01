美國染疫住院人數迫近新高 兒童入院人數激增

【KTSF】

Omicron變種病毒的快速傳播,令全美的住院人數逼近去年有紀錄的新高,同時響起警號的是,兒童的入院人數亦激增,尤其是5歲或以下兒童,因為他們太年輕,仍然未合資格接種疫苗。

紐約市因新冠病毒住院的人數創了新高,州府官員下令當地多間醫療機構暫停所有非緊急的手術兩星期,希望藉此減輕醫護的負擔。

堪薩斯州立大學醫療系統醫護的負荷已經達到臨界點,有醫生指出,入院病人太多,醫護分身不暇,無法滿足所有病人的要求,因此很多時候可能只能夠挑選一些病人來照顧,有病人可能未獲及時一直而死亡。

另一方面,5歲以下入院兒童的人數亦創新高,18歲以下人士,平均每天新增800宗入院個案,這再次引發全球討論學生應該如何繼續他們的春季課程。

在喬治亞州,官員指出,就算公校教職員確診,只要沒有病徵,而且戴口罩的話,就能夠照常回校工作,不過每個校區都能夠自行訂立隔離指引。

當地的教職員協會代表指,這個做法完全是將家長、學生及職員的個人安全置之不理,當局是應該盡一切辦法去減少病毒的傳播,確保課室的安全。

拜登政府表示,他們計畫今個月內,向美國人提供5億個流動檢測套裝,不過有醫生指,5億個不足以供應給全國,因為每個人每星期最少要檢測兩到三次。

隨著國內對檢測的需求增大,一些不法分子趁機出售一些假的檢測套裝,聯邦貿易委員會建議民眾,只購買獲FDA批准的檢測套裝。

專家警告,使用假的檢測工具不只是浪費錢,同時亦有可能增加傳播病毒的風險,以及延遲醫治。

