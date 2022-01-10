美國染疫住院人數迫近新高 兒童入院人數激增

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Omicron變種病毒的快速傳播，令全美的住院人數逼近去年有紀錄的新高，同時響起警號的是，兒童的入院人數亦激增，尤其是5歲或以下兒童，因為他們太年輕，仍然未合資格接種疫苗。

紐約市因新冠病毒住院的人數創了新高，州府官員下令當地多間醫療機構暫停所有非緊急的手術兩星期，希望藉此減輕醫護的負擔。

堪薩斯州立大學醫療系統醫護的負荷已經達到臨界點，有醫生指出，入院病人太多，醫護分身不暇，無法滿足所有病人的要求，因此很多時候可能只能夠挑選一些病人來照顧，有病人可能未獲及時一直而死亡。

另一方面，5歲以下入院兒童的人數亦創新高，18歲以下人士，平均每天新增800宗入院個案，這再次引發全球討論學生應該如何繼續他們的春季課程。

在喬治亞州，官員指出，就算公校教職員確診，只要沒有病徵，而且戴口罩的話，就能夠照常回校工作，不過每個校區都能夠自行訂立隔離指引。

當地的教職員協會代表指，這個做法完全是將家長、學生及職員的個人安全置之不理，當局是應該盡一切辦法去減少病毒的傳播，確保課室的安全。

拜登政府表示，他們計畫今個月內，向美國人提供5億個流動檢測套裝，不過有醫生指，5億個不足以供應給全國，因為每個人每星期最少要檢測兩到三次。

隨著國內對檢測的需求增大，一些不法分子趁機出售一些假的檢測套裝，聯邦貿易委員會建議民眾，只購買獲FDA批准的檢測套裝。

專家警告，使用假的檢測工具不只是浪費錢，同時亦有可能增加傳播病毒的風險，以及延遲醫治。

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