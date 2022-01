巴西福爾納湖大石壁崩落 擊中多艘觀光船釀死傷

【有線新聞】

巴西東南部著名景點福爾納湖一幅巨型石壁崩塌,擊中多艘觀光船,至少7死、逾30人傷、3人失蹤。

網上片段見到,在著名景點福爾納湖,有多艘船載著遊客觀賞瀑布,期間有岩石塊慢慢剝落,遠處有遊客示意前方有危險。不久之後一幅幾層樓高的岩石崩塌掉落湖,壓中多艘船,翻起巨浪,至少一艘船沉沒,部分在遠處的觀光船及時後退駛離現場。

逃過一劫的人獲救後情緒激動與親友擁抱,部分傷者骨折。

周六有岩石崩落的福爾納湖位於聖保羅以北約420公里,這個峽谷由逾20米高的岩壁組成,米納斯吉拉斯州州長相信,可能因當地連日大雨,雨水令岩石鬆散,導致一大片岩石崩落,事發前數小時已警告遊客遠離瀑布,又指為確保搜救人員的安全,停止夜間搜索。

當地連續兩周暴雨,巴西東部同日有堤壩被淹沒,切斷一條主要公路,約1.7萬居民流離失所。

