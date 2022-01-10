巴西福爾納湖大石壁崩落 擊中多艘觀光船釀死傷

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巴西東南部著名景點福爾納湖一幅巨型石壁崩塌，擊中多艘觀光船，至少7死、逾30人傷、3人失蹤。

網上片段見到，在著名景點福爾納湖，有多艘船載著遊客觀賞瀑布，期間有岩石塊慢慢剝落，遠處有遊客示意前方有危險。不久之後一幅幾層樓高的岩石崩塌掉落湖，壓中多艘船，翻起巨浪，至少一艘船沉沒，部分在遠處的觀光船及時後退駛離現場。

逃過一劫的人獲救後情緒激動與親友擁抱，部分傷者骨折。

周六有岩石崩落的福爾納湖位於聖保羅以北約420公里，這個峽谷由逾20米高的岩壁組成，米納斯吉拉斯州州長相信，可能因當地連日大雨，雨水令岩石鬆散，導致一大片岩石崩落，事發前數小時已警告遊客遠離瀑布，又指為確保搜救人員的安全，停止夜間搜索。

當地連續兩周暴雨，巴西東部同日有堤壩被淹沒，切斷一條主要公路，約1.7萬居民流離失所。

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