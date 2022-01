祖高域上訴成功將獲釋離開隔離酒店

【有線新聞】

網壇一哥祖高域打贏官司,理論上可以留在澳洲打澳網,法官認同這位塞爾維亞球手在機場被扣查期間,沒得到足夠時間諮詢,政府其後撤回取消簽證的決定。不過法官指,移民部長仍然有權保留取消簽證的決定,據報澳洲當局有意再次拘捕祖高域。

相信載著祖高域的白色車輛周一駛離檢疫酒店,讓他會合法律團隊聽裁決。澳洲法院視像審理這位塞爾維亞網球手被澳洲政府取消簽證的上訴案,祖高域的律師指,這位34歲網球一哥登機前獲塞爾維亞當局證實去年12月確診新型肺炎,澳網賽會和維多利亞州政府,因此批准他可豁免接種疫苗。律師強調祖高域上周三深夜飛抵墨爾本後受到不公平對待,單獨通宵扣查八小時令他備受壓力。

法庭文件顯示,祖高域在問話時承認沒接種疫苗,但繼前年6月後,去年12月16日亦確診,六日後檢測呈陰性,邊防人員周四近半夜4時通知祖高域考慮取消其簽證,給予20分鐘或他要求所需時間以辯解,祖高域稱不理解為何取消其簽證,還要他提供甚麼資料,要求早上8時半才回覆,讓他聯絡律師和澳網賽會,當局同意,但已換更的另一名邊防人員約清晨6時便喚醒他答覆,約7時半再會談,便知會祖高域已取消簽證。

聯邦政府的律師強調,沒保證非公民一定可以入境,又否認查問過程有意壓迫祖高域。法官指祖高域提出稍後回應的要求合理,亦似乎已做足豁免打針所需步驟並提供證明,不禁問他還能做甚麼,認為政府扣查和取消祖高域簽證是不合理。法官休庭後宣布,政府認同這位網球手沒得到足夠時間回應,決定撤回取消其簽證,法官裁定祖高域隨即獲釋並發還護照,政府需承擔開支。

祖高域到澳洲是為參加下周一展開的澳洲網球公開賽,爭取第十次稱霸。

外界原本以為祖高域很快會獲釋,但不久便傳出他會再次被拘捕的消息。大批球迷圍在祖高域律師辦公室外聲援偶像,因為傳出事件有變數。

多間傳媒引述祖高域家人消息指澳洲聯邦政府在法庭作出裁決後,仍然有意拘捕這名一哥。政府有權這樣做是因為法官早前在庭上表明,澳洲移民部長霍克有最終權力推翻法院的裁決,動用部長權力取消祖高域的入境簽證,發言人指霍克正在考慮。

若然情況發展至此,相信澳洲聯邦政府與祖高域會再次對簿公堂,而若果祖高域輸掉官司,未來三年將不得入境澳洲。

