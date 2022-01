【有線新聞】

全球新型肺炎病例累計突破三億宗,單是過去一周有950萬人確診,是疫情以來最多。世衛指Omicron變種不及Delta強,但不代表是輕微,寄望Omicron會是最後的變種只是一廂情願。

世衛指初步研究顯示,Omicron變種比Delta毒株引致的住院風險較低,對長者還是年輕人,引起嚴重疾病的機會亦較小。但總幹事譚德塞表示不等於可以輕視Omicron變種。外界寄望Omicron是最後變種毒株,不過是一廂情願。

世衛總幹事譚德塞說:「Omicron變種看似沒有Delta般嚴重,尤其對於已接種疫苗人士,但不代表可視之為輕微。就如早前的毒株,Omicron引致入院和死亡個案。事實上,病例增長如海嘯般又多又快,令全球各地醫療系統不勝負荷。」

據世衛統計,過去一周全球新症達950萬宗,是疫情以來最多,急增71%,但死亡人數微跌。相信與疫苗接種率上升及Omicron變種較弱有關。

美洲是新一波疫情重災區,過去一周染病人數增加一倍,單是美國七天平均數達61多萬。多處因病缺勤的必要人員,包括消防和警察等人數破紀錄。

英國疫情持續嚴峻,雖然單日確診數字稍稍回落,但長者入院人數激增,當局出動200名軍人到倫敦的醫院,紓緩人手短缺,疫情下逾3分1學校員工缺席率達10%。

