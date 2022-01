【KTSF】

最新一期的Powerball週三晚開彩,超過6億的頭獎由兩注瓜分。

其中一張中頭獎的彩票,在加州首府沙加緬度一間便利店售出,,另外一張就在威斯康辛州。

這兩張彩票的贏家會平分6億3260萬獎金,他們也可以選擇平分4億5200萬現金。

這期獎金是Powerball史上第7高,中獎號碼是6、14、25、33、46,特別號碼是17。

