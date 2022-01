祖高域入境風波未平 澳洲聯邦及地方政府各執一詞

【有線新聞】

網壇一哥祖高域入境澳洲的風波尚未平息,祖高域暫時未有公開回應事件。澳洲政府說無扣留這名塞爾維亞球手,他隨時可以離境。

祖高域入住的酒店有警員把守。這裡過去一日除了有球迷聚集,亦有一班反扣留難民的示威者,因為這間酒店本身用作扣留尋求庇護人士。

當地及外國傳媒均用「祖高域被扣留在難民酒店」做標題,但澳洲當局否認困著這名球星。

澳洲內政部長安德魯斯說:「祖高域在澳洲沒有被囚禁,他可以隨時選擇自由離開,海關會提供協助。」

內政部長承認,聯邦政府與澳網主辦地點墨爾本,所在地維多利亞州政府入境豁免門檻有不同。至於為何祖高域的打針豁免會由原本的批准變成理據不足,亦出現「羅生門」版本。

當地傳媒報道,34歲的祖高域是以「最近6個月曾經確診」,獲得澳洲網球總會的證明可豁免打針,因而取得入境簽證。

不過根據傳媒日前取得,衛生部長回覆賽會查詢的信件,一早表明入境人士就算半年內曾中招,也不會被澳洲海關視為可獲豁免打針,但署理維多利亞州州長說從來沒見過這封信。

前澳網總監認為,拒絕祖高域入境有政治原因。有部分輿論亦質疑,總理莫理森政府嘗試以強硬執行抗疫措施,為最快今年春季舉行的大選拉分。

