美國多州受暴風雪吹襲 6千萬人受影響

持續暴風雪威脅全國多個州,超過6千萬人受影響。

持續暴風雪迫使幾千萬人困在路上,在東部維珍尼亞州有市民說,已經第4天沒有電。

在肯塔基州更加進入緊急狀態,超過20部車在雪中連環相撞,導致公路大塞車。

首都華盛頓在幾日前才下過大雪,現在就被新積雪覆蓋住,準備迎接北極風暴。

在紐約市就見到今季第一場大雪,至少有5英寸,大雪也覆蓋新英格蘭部分地區。

紐約市長Eric Adams說:「我們可以下令停工停課,但我們未至於那麼嚴重,在紐約下3到6英吋?少來吧。」

在波士頓預測會下一呎雪,,所有的公立學校週五停課,當地的能見度十分低,一小時內累積了2英吋雪。

航空交通亦大受影響,冬季天氣加上新型肺炎確診激增,導致超過2千班航班在週五要取消。

