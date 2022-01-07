美國多州受暴風雪吹襲 6千萬人受影響

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持續暴風雪威脅全國多個州，超過6千萬人受影響。

持續暴風雪迫使幾千萬人困在路上，在東部維珍尼亞州有市民說，已經第4天沒有電。

在肯塔基州更加進入緊急狀態，超過20部車在雪中連環相撞，導致公路大塞車。

首都華盛頓在幾日前才下過大雪，現在就被新積雪覆蓋住，準備迎接北極風暴。

在紐約市就見到今季第一場大雪，至少有5英寸，大雪也覆蓋新英格蘭部分地區。

紐約市長Eric Adams說：「我們可以下令停工停課，但我們未至於那麼嚴重，在紐約下3到6英吋？少來吧。」

在波士頓預測會下一呎雪，，所有的公立學校週五停課，當地的能見度十分低，一小時內累積了2英吋雪。

航空交通亦大受影響，冬季天氣加上新型肺炎確診激增，導致超過2千班航班在週五要取消。

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