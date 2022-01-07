美國多州受暴風雪吹襲 6千萬人受影響

【KTSF】
持續暴風雪威脅全國多個州，超過6千萬人受影響。
持續暴風雪迫使幾千萬人困在路上，在東部維珍尼亞州有市民說，已經第4天沒有電。
在肯塔基州更加進入緊急狀態，超過20部車在雪中連環相撞，導致公路大塞車。
首都華盛頓在幾日前才下過大雪，現在就被新積雪覆蓋住，準備迎接北極風暴。
在紐約市就見到今季第一場大雪，至少有5英寸，大雪也覆蓋新英格蘭部分地區。
紐約市長Eric Adams說：「我們可以下令停工停課，但我們未至於那麼嚴重，在紐約下3到6英吋？少來吧。」
在波士頓預測會下一呎雪，，所有的公立學校週五停課，當地的能見度十分低，一小時內累積了2英吋雪。
航空交通亦大受影響，冬季天氣加上新型肺炎確診激增，導致超過2千班航班在週五要取消。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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