舊金山有教師集體請病假 抗議校區抗疫措施不足（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區部分教師以及助教發起集體請病假行動,抗議校區的抗疫措施做得不足夠。

舊金山聯合校區指出,週四總共有616名教師缺席,其中約三成的教職由代課老師填補,校區也調派有教師執照的行政人員到學校代課。

今次集體請病假的行動,由部分教師以及助教發起,並不是由教師工會發動,發起集體請病假的教職員,聲言要關閉校區,並且認為他們能夠做得到。

工會以及教師批評校區沒有做好抗疫措施,其中包括沒有在寒假期間派發快速檢測盒,讓教職員和學生在返回校園之前,測試自己是否感染了新型肺炎。

工會計劃與校區開會,提出保障教職員安全的要求,包括提供檢測盒和高質素的保護裝備,以及為教職員提供新型肺炎有關的特別病假,使教員不需要用一般的病假。

有家長在網上簽署請願書聲援教師,也有家長表示,擔心自己的孩子。

家長說:「這是我為何讓兒子上學,他需要學習,如果沒有教師他如何能學習?」

舊金山聯合校區回應,教師集體請病假指出,校區所有學校維持開放,學校會確保學生得到照顧,而校區敦促生病的教師和學生留在家中,而身體健康的人應該上學。

