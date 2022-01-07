舊金山有教師集體請病假 抗議校區抗疫措施不足（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）聯合校區部分教師以及助教發起集體請病假行動，抗議校區的抗疫措施做得不足夠。

舊金山聯合校區指出，週四總共有616名教師缺席，其中約三成的教職由代課老師填補，校區也調派有教師執照的行政人員到學校代課。

今次集體請病假的行動，由部分教師以及助教發起，並不是由教師工會發動，發起集體請病假的教職員，聲言要關閉校區，並且認為他們能夠做得到。

工會以及教師批評校區沒有做好抗疫措施，其中包括沒有在寒假期間派發快速檢測盒，讓教職員和學生在返回校園之前，測試自己是否感染了新型肺炎。

工會計劃與校區開會，提出保障教職員安全的要求，包括提供檢測盒和高質素的保護裝備，以及為教職員提供新型肺炎有關的特別病假，使教員不需要用一般的病假。

有家長在網上簽署請願書聲援教師，也有家長表示，擔心自己的孩子。

家長說：「這是我為何讓兒子上學，他需要學習，如果沒有教師他如何能學習？」

舊金山聯合校區回應，教師集體請病假指出，校區所有學校維持開放，學校會確保學生得到照顧，而校區敦促生病的教師和學生留在家中，而身體健康的人應該上學。

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