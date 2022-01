【KTSF】

中半島San Mateo縣正在擴大檢測點,以應對極具傳染性的Omicron變種。

從1月7日開始,由承包商VirusGeeks運營的測試站點,將在San Mateo縣會展中心Event Center停車場開放。

他們每天能夠提供2,000次PCR核酸檢測,PCR測試通常會在72小時內有結果,測試需要通過VirusGeeks網站做預約,同時會展中心疫苗診所入口,將移至S.Delaware街2495號。

從1月10日星期一開始,San Mateo縣已與Bay PLS簽訂合同,每天在其現有的San Bruno檢測點,提供多達500次快速抗原檢測,檢測需要預約。

