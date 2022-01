聖荷西Westfield Valley Fair商場準備推停車收費計劃（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

南灣聖荷西的Westfield Valley Fair商場,正在準備推行一個管控停車場的計劃,方便前來購物的消費者找到停車位。

根據聖荷西水星報報導,聖荷西的Westfield Valley Fair商場準備推出一個新的停車場管控計劃,將讓民眾在前兩個小時免費停車,此後將收取最多每天10美元的停車費。

如果您去Showplace ICON電影院觀影的話,就可以免費停車4個小時。

該商場的資深總經理Sue Newsom表示,公司剛剛為該購物中心的現代化投資了10億美元,以提升消費者的購物體驗。

Newsom也指出,一直以來每天都有數百輛汽車在該商場的停車場過夜,而收費措施不會影響在商場購物的消費者。

此前有不少人佔便宜,免費把車停在該購物中心停車場,然後去上班,也有旅客在那裡停車,然後到聖荷西國際機場搭乘航班飛往各地,有人甚至把車停在那裡好幾個星期。

新的停車場收費措施將有效地緩解這一情況。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。