【KTSF】

週三傍晚在聖荷西Old Bayshore Highway和Queens Lane區域發生致命車禍,肇事的司機不顧而去,警方正在通緝他。

一個帶有車頂行李架的白色小巴貨車,撞死一個騎自行車的人後,肇事司機後逃跑。

聖塔克拉拉縣驗屍官辦公室稍後將會公佈死者身份,警方呼籲對本案有線索的民眾跟聖荷西警方交通調查組4461號偵探Bowen聯絡,電話號碼是(408) 277-4654。

民眾也可以使用P3TIPS應用程序匿名舉報,或者撥打舉報熱線(408) 947-STOP,或訪問http://www.svcrimestoppers.org

舉報者提交的線索,如果能幫助逮捕嫌犯,就有資格獲得矽谷滅罪計劃的現金獎勵。

