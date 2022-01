抵舊金山郵輪有12乘客新冠檢測呈陽性

【KTSF 朱慧琪報導】

紅寶石公主號郵輪(Ruby Princess)週四停泊舊金山(三藩市),船員隨機檢測船上4分1乘客,其中12人檢測呈陽性,當局說所有確診患者都是無症狀,或只有輕微症狀。

這艘紅寶石公主號郵輪,是為期10天的墨西哥之旅,週四回程停泊在舊金山,遊輪公司官員證實,船上有乘客的新型肺炎檢測呈陽性。

根據衛生要求,紅寶石公主號對在舊金山下船的所有乘客中的4分1人做隨機檢測,發現其中12人檢測呈陽性,當局說他們都無症狀,或只有輕微症狀。

有剛下船的乘客就說,他們在上船前要提供陰性的檢測報告。

乘客Pam Herron說:「他們非常徹底地,連續清潔所有東西,你在外面都必須一直戴口罩。」

另一位郵輪乘客,就在兩日前做過檢測,而他的朋友就確診。

乘客Joe Donnelly說:「我朋友確診了,但病徵很輕微,我認為他會去隔離5天,(他會在這艘船上?)他們會把他安置在酒店。」

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授就說,如果在遊輪上出現確診個案,其他乘客感染接觸的風險很高,他說乘客應該盡可能做隔離,並在下船後再做檢測,最重要的是在3到5天後做PCR測試。

陳子平教授說:「絕對要隔離,如果你不知道有否感染,做好檢測,戴好口罩。」

他說郵輪上有人確診並不奇怪,尤其是Omicron變種,但他指出,當前的疫情,與兩年前相比有所不同。

陳子平教授說:「與兩年前相比非常不同,很多市民都接種疫苗及加強針,我們知道他們就算被船上乘客感染,從統計上講,他們也不會患重症、住院和死亡。」

