抵舊金山郵輪有12乘客新冠檢測呈陽性

January 7, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

紅寶石公主號郵輪（Ruby Princess）週四停泊舊金山（三藩市），船員隨機檢測船上4分1乘客，其中12人檢測呈陽性，當局說所有確診患者都是無症狀，或只有輕微症狀。

這艘紅寶石公主號郵輪，是為期10天的墨西哥之旅，週四回程停泊在舊金山，遊輪公司官員證實，船上有乘客的新型肺炎檢測呈陽性。

根據衛生要求，紅寶石公主號對在舊金山下船的所有乘客中的4分1人做隨機檢測，發現其中12人檢測呈陽性，當局說他們都無症狀，或只有輕微症狀。

有剛下船的乘客就說，他們在上船前要提供陰性的檢測報告。

乘客Pam Herron說：「他們非常徹底地，連續清潔所有東西，你在外面都必須一直戴口罩。」

另一位郵輪乘客，就在兩日前做過檢測，而他的朋友就確診。

乘客Joe Donnelly說：「我朋友確診了，但病徵很輕微，我認為他會去隔離5天，(他會在這艘船上？）他們會把他安置在酒店。」

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授就說，如果在遊輪上出現確診個案，其他乘客感染接觸的風險很高，他說乘客應該盡可能做隔離，並在下船後再做檢測，最重要的是在3到5天後做PCR測試。

陳子平教授說：「絕對要隔離，如果你不知道有否感染，做好檢測，戴好口罩。」

他說郵輪上有人確診並不奇怪，尤其是Omicron變種，但他指出，當前的疫情，與兩年前相比有所不同。

陳子平教授說：「與兩年前相比非常不同，很多市民都接種疫苗及加強針，我們知道他們就算被船上乘客感染，從統計上講，他們也不會患重症、住院和死亡。」

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