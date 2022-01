【KTSF】

28歲的阿拉米達縣亞裔縣警學員David Nguyen,週二訓練完畢後開車返家途中,行駛到海灣大橋收費亭附近的州際580公路時遭槍擊,他送院急救後傷重不治。

阿拉米達縣縣警協會懸賞一萬美元,希望民眾提供線索找到開槍的兇嫌。

