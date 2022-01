奧克蘭校區約500名教師集體請病假 12間學校須關閉

【KTSF 黃恩光報導】

大約500名奧克蘭(屋崙)聯合校區的教師週五集體請病假,抗議校區沒有做好抗疫措施,由於教師人手不足,校區週五關閉12間學校,學生需要留在家中。

奧克蘭聯合校區提早於週四通知12間受影響學校的家長,表示教師人手不足,所以學生週五需要留在家中,不能上學。

受影響的學校包括9間高中、兩間初中以及Garfield小學,合共超過8400名學生,有參與集體請病假的教師表示,擔心自己家人的安全。

小學教師Tamara Henry Garfield說:「我已接種加強針,所以不擔心自己,我擔心我兩歲的兒子。」

教師週五組成車隊,到校區總部表達他們的訴求,教師要求校區為所有教師和學生提供KN95口罩,每星期為所有師生提供PCR檢測,並在準備這些措施期間,設立兩個星期的遙距教學。

奧克蘭聯合校區的發言人表示,已經收到KN95口罩,週五分發給教師,而校區已經為學生訂購KN95口罩。

至於教師要求兩星期遙距授課,校區發言人表示,不會這樣做,因為學校對孩子來說仍然是安全的地方,他也指出教師集體請病假,對學生沒有好處。

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說:「說到底就是我們覺得這不應發生,因為關乎學生的安全,奧克蘭聯合校區認為,學校對學生來說是最安全的地方之一。」

奧克蘭聯合校區在寒假之前派發41000套檢測盒給教職員和學生,復課時得知有約920名師生確診,校區表示,強烈鼓勵學生定期接受檢測,但不會強制規定,校區表示下星期一學校會照常開放。

