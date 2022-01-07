奧克蘭校區約500名教師集體請病假 12間學校須關閉

【KTSF 黃恩光報導】

大約500名奧克蘭（屋崙）聯合校區的教師週五集體請病假，抗議校區沒有做好抗疫措施，由於教師人手不足，校區週五關閉12間學校，學生需要留在家中。

奧克蘭聯合校區提早於週四通知12間受影響學校的家長，表示教師人手不足，所以學生週五需要留在家中，不能上學。

受影響的學校包括9間高中、兩間初中以及Garfield小學，合共超過8400名學生，有參與集體請病假的教師表示，擔心自己家人的安全。

小學教師Tamara Henry Garfield說：「我已接種加強針，所以不擔心自己，我擔心我兩歲的兒子。」

教師週五組成車隊，到校區總部表達他們的訴求，教師要求校區為所有教師和學生提供KN95口罩，每星期為所有師生提供PCR檢測，並在準備這些措施期間，設立兩個星期的遙距教學。

奧克蘭聯合校區的發言人表示，已經收到KN95口罩，週五分發給教師，而校區已經為學生訂購KN95口罩。

至於教師要求兩星期遙距授課，校區發言人表示，不會這樣做，因為學校對孩子來說仍然是安全的地方，他也指出教師集體請病假，對學生沒有好處。

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說：「說到底就是我們覺得這不應發生，因為關乎學生的安全，奧克蘭聯合校區認為，學校對學生來說是最安全的地方之一。」

奧克蘭聯合校區在寒假之前派發41000套檢測盒給教職員和學生，復課時得知有約920名師生確診，校區表示，強烈鼓勵學生定期接受檢測，但不會強制規定，校區表示下星期一學校會照常開放。

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