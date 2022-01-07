國會大樓衝擊事件一週年 拜登特朗普隔空罵戰（視頻）

January 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

週四是1月6日國會大樓衝擊事件一週年的日子，總統拜登同時任總統特朗普隔空罵戰。

拜登週四強力譴責前總統特朗普指控2020年大選舞弊，又拒絕承認自己在選舉中落敗的事實，此舉是製造和散播極大的謊言。

拜登說：「歷來首次一位總統，不僅在選舉中落敗，他還設法防止政權和平移交，當暴徒衝擊國會時，但他們失敗，在這紀念的日子，我們必須要確保這些攻擊不會再發生。」

拜登指這位前總統不認輸，觸發了支持者衝擊國會，以及繼續鼓吹國家分化。

這些所為等於是對民主的攻擊，拜登重申，他將會繼續維護以及為美國精神而作戰。

特朗普隨即發出兩個聲明還擊，一個聲明指現任領導人正在以瘋狂的政策摧毀美國，並用政治把戲來令人分心不去注意他的失敗。

特朗普另一個聲明，就指拜登用特朗普的名義，試圖進一步分化美國，拜登的發言沒有直接用特朗普的名字，但就提了16次前總統。

在一年前的1月6日，特朗普的支持者及相信大選舞弊的民眾衝入國會大樓，試圖干擾選舉人票的驗證工作，並且在國會內大肆搗亂，事件正受到國會參議院的1月6日委員會的調查。

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