國會大樓衝擊事件一週年 拜登特朗普隔空罵戰（視頻）

週四是1月6日國會大樓衝擊事件一週年的日子,總統拜登同時任總統特朗普隔空罵戰。

拜登週四強力譴責前總統特朗普指控2020年大選舞弊,又拒絕承認自己在選舉中落敗的事實,此舉是製造和散播極大的謊言。

拜登說:「歷來首次一位總統,不僅在選舉中落敗,他還設法防止政權和平移交,當暴徒衝擊國會時,但他們失敗,在這紀念的日子,我們必須要確保這些攻擊不會再發生。」

拜登指這位前總統不認輸,觸發了支持者衝擊國會,以及繼續鼓吹國家分化。

這些所為等於是對民主的攻擊,拜登重申,他將會繼續維護以及為美國精神而作戰。

特朗普隨即發出兩個聲明還擊,一個聲明指現任領導人正在以瘋狂的政策摧毀美國,並用政治把戲來令人分心不去注意他的失敗。

特朗普另一個聲明,就指拜登用特朗普的名義,試圖進一步分化美國,拜登的發言沒有直接用特朗普的名字,但就提了16次前總統。

在一年前的1月6日,特朗普的支持者及相信大選舞弊的民眾衝入國會大樓,試圖干擾選舉人票的驗證工作,並且在國會內大肆搗亂,事件正受到國會參議院的1月6日委員會的調查。

