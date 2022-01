【KTSF】

受到疫情影響,灣區聯邦法庭的陪審團開庭暫停三個星期。

即日起,位於舊金山、奧克蘭(屋崙)和聖荷西的聯邦法庭,陪審團庭訊暫停三個星期,包括民事和刑事案件都受影響,直到1月26日才恢復,至於灣區各地高等法院系統運作則暫不受影響。

另外,聖馬刁縣宣布取消縣監獄設施的親身探視,只有律師的探視和有法庭命令的探視不受影響,可照常進行,直到有新的通知為止。

在監獄內工作的人士也規定要戴N95或KN95口罩。

