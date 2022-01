美國醫學會抨擊CDC縮短新冠患者隔離期指引

【KTSF 朱慧琪報導】

雖然有證明顯示,傳染力極強的Omicron變種比較不會導致重症出現,但醫院都是人滿為患,主要是未接種疫苗的患者,專家說做好預防措施,是打敗新型肺炎的關鍵,美國醫學會就抨擊聯邦疾控中心(CDC)的新指引要求無症狀患者只需要隔離5日。

根據Johns Hopkins大學的說法,由於美國7日的每日新症平均數量保持在50萬人以上,自疫情大流行開始以來,每6名美國人中就有1人確診,儘管有證明顯示Omicron變種引發的症狀不及之前的病毒版本嚴重,但醫院都是人滿為患,主要是未接種疫苗的患者。

而疫情反覆就重挫很多企業,在紐約就有Starbucks咖啡店的員工因為擔憂疫情而走出去抗議。

Starbucks員工Michelle Eisen說:「企業的需要不是我關心的,同事與顧客的需要,才是我關心的。」

在Omicron變種肆虐中,CDC日前發出新指引,主張無症狀患者只需要隔離5日,此舉引來美國醫學會發聲明抨擊,指CDC的最新建議「不僅令人困惑,還有可能令病毒進一步傳播」。

與此同時,由於對檢測的需求大大增加,各地民眾都努力找尋檢測的地方。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha說:「我認為CDC有困難之處,他們沒有足夠的測試劑,正試圖找替代方法。」

而CDC的總監就否認新指引與檢測短缺有任何關係。

CDC總監Rochelle Walensky說:「你若做了檢測並想在第5日再做一次,如果你的症狀消失,並且感覺良好,請繼續做測試。」

美國7日平均日增超過57.4萬宗確診,而CDC就建議12歲或以上的兒童,在接種第二針的5個月後,可以打Pfizer加強針,因為健康專家預測未來一個月將會很艱難。

舊金山加州大學醫學系專家Robert Wachter說:「民眾應該盡所能保護自己,對活動要小心並要戴口罩。」

