美國醫學會抨擊CDC縮短新冠患者隔離期指引

【KTSF 朱慧琪報導】

雖然有證明顯示，傳染力極強的Omicron變種比較不會導致重症出現，但醫院都是人滿為患，主要是未接種疫苗的患者，專家說做好預防措施，是打敗新型肺炎的關鍵，美國醫學會就抨擊聯邦疾控中心（CDC）的新指引要求無症狀患者只需要隔離5日。

根據Johns Hopkins大學的說法，由於美國7日的每日新症平均數量保持在50萬人以上，自疫情大流行開始以來，每6名美國人中就有1人確診，儘管有證明顯示Omicron變種引發的症狀不及之前的病毒版本嚴重，但醫院都是人滿為患，主要是未接種疫苗的患者。

而疫情反覆就重挫很多企業，在紐約就有Starbucks咖啡店的員工因為擔憂疫情而走出去抗議。

Starbucks員工Michelle Eisen說：「企業的需要不是我關心的，同事與顧客的需要，才是我關心的。」

在Omicron變種肆虐中，CDC日前發出新指引，主張無症狀患者只需要隔離5日，此舉引來美國醫學會發聲明抨擊，指CDC的最新建議「不僅令人困惑，還有可能令病毒進一步傳播」。

與此同時，由於對檢測的需求大大增加，各地民眾都努力找尋檢測的地方。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha說：「我認為CDC有困難之處，他們沒有足夠的測試劑，正試圖找替代方法。」

而CDC的總監就否認新指引與檢測短缺有任何關係。

CDC總監Rochelle Walensky說：「你若做了檢測並想在第5日再做一次，如果你的症狀消失，並且感覺良好，請繼續做測試。」

美國7日平均日增超過57.4萬宗確診，而CDC就建議12歲或以上的兒童，在接種第二針的5個月後，可以打Pfizer加強針，因為健康專家預測未來一個月將會很艱難。

舊金山加州大學醫學系專家Robert Wachter說：「民眾應該盡所能保護自己，對活動要小心並要戴口罩。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。