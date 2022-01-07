美國醫學會抨擊CDC縮短新冠患者隔離期指引

【KTSF 朱慧琪報導】
雖然有證明顯示，傳染力極強的Omicron變種比較不會導致重症出現，但醫院都是人滿為患，主要是未接種疫苗的患者，專家說做好預防措施，是打敗新型肺炎的關鍵，美國醫學會就抨擊聯邦疾控中心（CDC）的新指引要求無症狀患者只需要隔離5日。
根據Johns Hopkins大學的說法，由於美國7日的每日新症平均數量保持在50萬人以上，自疫情大流行開始以來，每6名美國人中就有1人確診，儘管有證明顯示Omicron變種引發的症狀不及之前的病毒版本嚴重，但醫院都是人滿為患，主要是未接種疫苗的患者。
而疫情反覆就重挫很多企業，在紐約就有Starbucks咖啡店的員工因為擔憂疫情而走出去抗議。
Starbucks員工Michelle Eisen說：「企業的需要不是我關心的，同事與顧客的需要，才是我關心的。」
在Omicron變種肆虐中，CDC日前發出新指引，主張無症狀患者只需要隔離5日，此舉引來美國醫學會發聲明抨擊，指CDC的最新建議「不僅令人困惑，還有可能令病毒進一步傳播」。
與此同時，由於對檢測的需求大大增加，各地民眾都努力找尋檢測的地方。
布朗大學公共衛生學院Ashish Jha說：「我認為CDC有困難之處，他們沒有足夠的測試劑，正試圖找替代方法。」
而CDC的總監就否認新指引與檢測短缺有任何關係。
CDC總監Rochelle Walensky說：「你若做了檢測並想在第5日再做一次，如果你的症狀消失，並且感覺良好，請繼續做測試。」
美國7日平均日增超過57.4萬宗確診，而CDC就建議12歲或以上的兒童，在接種第二針的5個月後，可以打Pfizer加強針，因為健康專家預測未來一個月將會很艱難。
舊金山加州大學醫學系專家Robert Wachter說：「民眾應該盡所能保護自己，對活動要小心並要戴口罩。」
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment