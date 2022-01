俄州男子朝年鳴槍慶新年 被圍欄外警員開槍擊斃

【KTSF 關鍵報導】

一名46歲的俄亥俄州Canton市的居民朝天空鳴槍慶祝新年,結果被警察在沒有預警下擊斃。

在警方釋出的隨身拍執法錄像中,可以看到警察沒有警告便隔著這間房子的圍欄朝裡面開了多槍。

警方開槍時,圍欄內的一方有人向天鳴槍慶祝新年,警方的子彈打中46歲的James Williams的胸部,送到醫院後死亡。

死者的妻子Marquetta表示,當時丈夫是使用她的AR-15來福槍朝天空射擊,她還表示,這種行為是他們鄰里之間的傳統。

警方的片段顯示,在丈夫中槍之後,Marquetta走出房子正門,試圖了解情況。

另一名警員看到她後,用粗口要她展示雙手給警察看,開槍的警察這時高聲叫所有人離開房子到行人道上。

警察隨後在他們的住宅之內,發現了中槍的Williams躺在客廳,他是6名孩子的父親。

Canton市警局在元旦日表示,開槍的警員當時在巡邏車外面,與某位開槍的人對峙,警員為自己的人身安全而感到害怕。

警局發言人週四說,俄州刑事調查局正在調查本案,目前沒有更多細節披露,而涉案警員現在放行政假。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。