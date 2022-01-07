俄州男子朝年鳴槍慶新年 被圍欄外警員開槍擊斃

January 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Canton Police)

【KTSF 關鍵報導】

一名46歲的俄亥俄州Canton市的居民朝天空鳴槍慶祝新年，結果被警察在沒有預警下擊斃。

在警方釋出的隨身拍執法錄像中，可以看到警察沒有警告便隔著這間房子的圍欄朝裡面開了多槍。

警方開槍時，圍欄內的一方有人向天鳴槍慶祝新年，警方的子彈打中46歲的James Williams的胸部，送到醫院後死亡。

死者的妻子Marquetta表示，當時丈夫是使用她的AR-15來福槍朝天空射擊，她還表示，這種行為是他們鄰里之間的傳統。

警方的片段顯示，在丈夫中槍之後，Marquetta走出房子正門，試圖了解情況。

另一名警員看到她後，用粗口要她展示雙手給警察看，開槍的警察這時高聲叫所有人離開房子到行人道上。

警察隨後在他們的住宅之內，發現了中槍的Williams躺在客廳，他是6名孩子的父親。

Canton市警局在元旦日表示，開槍的警員當時在巡邏車外面，與某位開槍的人對峙，警員為自己的人身安全而感到害怕。

警局發言人週四說，俄州刑事調查局正在調查本案，目前沒有更多細節披露，而涉案警員現在放行政假。

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