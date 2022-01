中國公民承認竊取孟山都商業機密 於美國還柙候判

【有線新聞】

一名獲選加入「千人計劃」的中國公民,受僱於美國化工企業孟山都期間竊取商業機密,在美國被起訴。他承認一項合謀觸犯經濟間諜罪,還柙候判,面臨最高15年監禁和數百萬美元罰款。

現年44歲譯音姓名向海濤的男子是中國公民,在伊利諾伊大學取得農業工程學博士學位後,2008年獲孟山都及其子公司聘用,在密蘇里州工作,負責利用衛星影像分析泥土特性。

法庭文件指當時孟山都和子公司,開發農業網上軟件平台,讓農民收集、儲存和展示重要農田數據,改善和提高生產力,平台重要部分是一套已取得專利的預測演算法。孟山都和子公司將這套演算法視為有價值的商業機密和知識產權。

向海濤在職期間,向中國科學院南京土壤研究所和「千人計劃」提出加入申請,在2016年8月中獲「千人計劃」選中,翌年他離職後一日,買單程機票打算經芝加哥回中國。海關人員搜查時發現,向海濤一張SD卡儲存了演算法的副本,當時將之充公。向海濤當時獲准繼續返中國的行程。他在土壤研究所任職,直至2019年再到美國時被捕,在監獄拘留至今。

向海濤周四經視像出庭時,承認一項合謀觸犯經濟間諜罪,面臨最高15年監禁、罰款500萬美元。法院會在4月宣判。至於包括竊取商業機密等其他控罪則會撤銷。

美國司法部批評,他明知演算法是商業機密仍竊取相關資料,企圖帶到中國,令中方得益,強調不能讓敏感商業資料。外洩給其他國家的競爭對手,威脅美國經濟和國家安全,危及美國的創新領導地位。

現時孟山都已被德國化工企業拜耳收購,拜耳指保護知識產權是各行業創新重要一環。

