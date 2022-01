【KTSF 朱慧琪報導】

由即日起,加州公共衛生部收緊護老院探訪的規定。

舊有的規定是,只需要提交疫苗接種證明,或者檢測陰性報告就可以,新規定就要求每個探訪護老院的人,必須要提交完整疫苗接種證明、加強針證明,以及檢測陰性報告。

新規定實施直至2月7日,而員工亦需要接種疫苗,否則他們必須每星期做兩次檢測。

這項命令是由加州公共衛生局局長Tomás Aragón簽署,他說是因應自感恩節以來,全加州7天平均新症增加超過4倍,以及新型肺炎住院患者增加了63%,他認為Omicron變種出現更強調打疫苗和預防工作的重要性。

