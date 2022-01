加州為財困屋主提供補助金 無須償還最高8萬元（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州提供一次過最多8萬元補助金,幫助受疫情影響而無力支付房貸供款的屋主,以避免法拍屋的出現,究竟申請條件如何?

加州官員說,這筆一次過可以申請到最多8萬元,屋主是不用償還的補助金。

當局估計,有2萬至4萬名屋主合資格申請,平均每名申請人可得到4萬元補助金,現已接受申請,屋主必須在網上申請,網址是http://CAMortgageRelief.org

申請條件是,屋主的收入必須是居住地區的收入中位數以下,已經拖欠了兩個月或以上的房貸供款,必須證明到因疫情而出現財困,同時屋主也必須是公共援助受益人,或者是收入有超過四成用來支付住屋成本,或轉做其他房貸供款計劃時被拒絕。

這個補助金是聯邦100億元的屋主紓困救助計劃的一部份,也包含在去年3月批准通過的美國救援計劃內。

數據顯示,加州約有6%,即超過52.8萬名屋主拖欠房貸供款,同時約有12%屋主,仍然受疫情影響而出現財困,正面對法拍屋的威脅。

數據也顯示,截至11月底為止,加州有接近1.3萬名屋主,正在辦理不同階段的法拍屋程序。

