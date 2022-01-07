加州為財困屋主提供補助金 無須償還最高8萬元（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州提供一次過最多8萬元補助金，幫助受疫情影響而無力支付房貸供款的屋主，以避免法拍屋的出現，究竟申請條件如何？

加州官員說，這筆一次過可以申請到最多8萬元，屋主是不用償還的補助金。

當局估計，有2萬至4萬名屋主合資格申請，平均每名申請人可得到4萬元補助金，現已接受申請，屋主必須在網上申請，網址是http://CAMortgageRelief.org

申請條件是，屋主的收入必須是居住地區的收入中位數以下，已經拖欠了兩個月或以上的房貸供款，必須證明到因疫情而出現財困，同時屋主也必須是公共援助受益人，或者是收入有超過四成用來支付住屋成本，或轉做其他房貸供款計劃時被拒絕。

這個補助金是聯邦100億元的屋主紓困救助計劃的一部份，也包含在去年3月批准通過的美國救援計劃內。

數據顯示，加州約有6%，即超過52.8萬名屋主拖欠房貸供款，同時約有12%屋主，仍然受疫情影響而出現財困，正面對法拍屋的威脅。

數據也顯示，截至11月底為止，加州有接近1.3萬名屋主，正在辦理不同階段的法拍屋程序。

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