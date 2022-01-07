拜登抨擊共和黨人阻撓國會表決通過疫情紓困方案

January 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登就當前的經濟概況發表意見，他抨擊共和黨人在經濟復甦過程中，阻撓國會表決通過疫情紓困方案，他又說全國失業率降至3.9%，是美國歷史上一年內失業率跌幅最大。

針對最新公布的就業報告，拜登週五在白宮對記者說，在他上任一年期間，失業率下降以及職位有增長，但他抨擊共和黨人在經濟復甦過程中，阻撓國會表決通過1.9萬億元的疫情紓困方案，而這個方案包括提供資金救助學校重開和疫苗分發等。

拜登說，共和黨人又否決為中產家庭減稅，否決加強警力和消防人員，以及否決降低醫療健保費用等。

拜登說，雖然受到共和黨人的阻撓，目前的焦點就是要保持經濟復甦強勁和持久，他又說就業職位和家庭收入正在復甦，但有些家庭仍然感受到價格上漲的壓力。

拜登指出，目前的供應鏈已經得到紓緩。

拜登說：「停泊在碼頭超過8天的貨櫃數目，現已減少近四成，包裹準時運送達到近99%，工人繼續工作將貨品送至消費者，我們繼續加快這流程每一步驟，港口、火車、貨車。」

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