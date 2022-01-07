非裔青年緩跑遭槍殺 法官判3被告終身監禁

January 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Courtesy of Arbery Family / Glynn County Sheriff Office)

【KTSF 張麗月報導】

非裔青年Ahmaud Arbery大約一年前在喬治亞州緩步跑時遭槍殺的命案，法官週五判3名被告終身監禁，其中一對父子被告不准假釋。

在喬治亞州一個法庭上，法官週五判被告Travis McMichael，以及他父親Gregory McMichael終身監禁，不准假釋。

他們的鄰居William Bryan終身監禁，有機會獲得假釋。

3名被告是在去年11月被陪審團裁定謀殺控罪成立，他們也就本案正等候接受，另外有關聯邦仇恨控罪的審訊。

辯方律師指，被告所為只是為了自衛，但死者家人表示，死者當時只是在該地區慢跑。

案發在前年2月，Arbery在喬州Brunswick市地區緩步跑時，3名被告懷疑他入屋爆竊，於是分頭開車追捕他，結果導致槍擊案發生。

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