非裔青年緩跑遭槍殺 法官判3被告終身監禁

【KTSF 張麗月報導】

非裔青年Ahmaud Arbery大約一年前在喬治亞州緩步跑時遭槍殺的命案,法官週五判3名被告終身監禁,其中一對父子被告不准假釋。

在喬治亞州一個法庭上,法官週五判被告Travis McMichael,以及他父親Gregory McMichael終身監禁,不准假釋。

他們的鄰居William Bryan終身監禁,有機會獲得假釋。

3名被告是在去年11月被陪審團裁定謀殺控罪成立,他們也就本案正等候接受,另外有關聯邦仇恨控罪的審訊。

辯方律師指,被告所為只是為了自衛,但死者家人表示,死者當時只是在該地區慢跑。

案發在前年2月,Arbery在喬州Brunswick市地區緩步跑時,3名被告懷疑他入屋爆竊,於是分頭開車追捕他,結果導致槍擊案發生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。