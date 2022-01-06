洛杉磯縣出現首宗同時感染新冠和流感病例

January 6, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(Astrazeneca)

【KTSF】

南加州洛杉磯縣週三通報檢測到當地首宗同時感染了新冠和流感的「flurona」案例。

洛杉磯縣Bel Air的911新冠病毒檢測站，使用的是FDA批准，可以同時檢測流感和新冠病毒的檢測機器，會用在出現症狀的患者上，4天前來此檢查的一名青少年就確診了「flurona」。

911新冠檢測站官員Steve Farzam說：「我們認定這個孩子有非常輕微感冒類似的症狀。」

「flurona」指的是患者同時感染了流感以及新冠肺炎，這起南加州首宗「flurona」案例，患者是一名青少年，他先前跟家人去墨西哥度假，返美後確診，所幸症狀輕微。

Farzam說：「我們有與患者母親連繫，這個孩子精神很好，現在在家情況不錯。」

根據洛杉磯時報報導，這個家庭共5人前往墨西哥Cabo San Lucas度假一周，出發前所有人的檢測結果都是陰性，不過他們返美後立即到該檢測站做新冠病毒檢測，因為其中一個青少年成員有流鼻水症狀，結果檢驗後發現，該名青少年同時感染流感和新冠。

隔天青少年的母親則確診新冠肺炎，官員表示，該名青少年患者沒有接種流感和新冠疫苗，因此再次強調接種疫苗的重要性。

以色列近日通報發現第一宗同時感染新冠和流感的病例，患者是一名孕婦，症狀輕微。

世界衛生組織表示，民眾有可能同時感染新冠和流感，而最有效預防住院和重症，就是分別接種這兩種疫苗。

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