洛杉磯縣出現首宗同時感染新冠和流感病例

南加州洛杉磯縣週三通報檢測到當地首宗同時感染了新冠和流感的「flurona」案例。

洛杉磯縣Bel Air的911新冠病毒檢測站,使用的是FDA批准,可以同時檢測流感和新冠病毒的檢測機器,會用在出現症狀的患者上,4天前來此檢查的一名青少年就確診了「flurona」。

911新冠檢測站官員Steve Farzam說:「我們認定這個孩子有非常輕微感冒類似的症狀。」

「flurona」指的是患者同時感染了流感以及新冠肺炎,這起南加州首宗「flurona」案例,患者是一名青少年,他先前跟家人去墨西哥度假,返美後確診,所幸症狀輕微。

Farzam說:「我們有與患者母親連繫,這個孩子精神很好,現在在家情況不錯。」

根據洛杉磯時報報導,這個家庭共5人前往墨西哥Cabo San Lucas度假一周,出發前所有人的檢測結果都是陰性,不過他們返美後立即到該檢測站做新冠病毒檢測,因為其中一個青少年成員有流鼻水症狀,結果檢驗後發現,該名青少年同時感染流感和新冠。

隔天青少年的母親則確診新冠肺炎,官員表示,該名青少年患者沒有接種流感和新冠疫苗,因此再次強調接種疫苗的重要性。

以色列近日通報發現第一宗同時感染新冠和流感的病例,患者是一名孕婦,症狀輕微。

世界衛生組織表示,民眾有可能同時感染新冠和流感,而最有效預防住院和重症,就是分別接種這兩種疫苗。

