舊金山校區被指沒有做好防疫措施（視頻）

寒假過後,舊金山(三藩市)聯合校區(SFUSD)本週復課後,每天都有幾百名教職員缺席,週三約700名教師以及助教缺席,教師工會指責校區沒有提早在假期期間做好防疫措施,導致教職員人手短缺。

代表舊金山聯合校區教師,以及助教的UESF工會,在校區辦事處外面召開記者會,指出校區在寒假期間,沒有像灣區部分校區,要求教職員以及學生做檢測。

UESF聯合教育工作者工會主席Cassondra Curiel說:「舊金山的做法如同孤島,雖然我們四周的校區做得對,舊金山校區沒有要求成人和兒童,取得陰性檢測才能回到學校,校區沒有規定成年人接種加強針,並拒絕提供新型肺炎病假給教職員,使他們無需用自己的病假。」

舊金山聯合校區回覆本台查詢時指出,週三總共需要693名代課老師填補缺席教師和助教的職務,全校區共有414名教師缺席。

校區安排了164名代課老師,其中包括有教師執照的校區行政人員。

舊金山紀事報的報導指出,校區高層包括校區總監Vincent Matthews週二也要出動到學校擔任代課老師。

教師工會指出,自從去年校區恢復親身授課以來,一直要求校區制定應對新型肺炎的安全計劃,但校區沒有回應工會的訴求。

舊金山教育委員高勵思(Alice Collins)本身是家長,她的小孩寒假後復課,而家長週三早上就收到校長的通知說,校方正在處理超過25宗確診個案。

高勵思說:「校方說會盡力取得密切接觸者的資料,通知家長,但校長表示過程需時,許多學生也許會從朋友得知自己是密切接觸者,在我知道有確診個案之前。」

高勵思批評校區缺乏全盤計劃,而將巨大的責任落在個別學校身上,舊金山聯合校區總監週三發表聲明指出,自從去年春季,校區舉辦全市最大型的檢測活動,持續為教職員和學生做檢測。

校區強調校區,根據舊金山衛生局的指引行事,並不規定師生寒假後必須出示陰性證明才能返回校園。

校區總監指出,其他校區也沒有要求師生出示陰性證明,舊金山校區週二收到州府發出的一批快速檢測盒,將會分發到所有學校,派發給學生。

