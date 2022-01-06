舊金山校區被指沒有做好防疫措施（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

寒假過後，舊金山（三藩市）聯合校區（SFUSD）本週復課後，每天都有幾百名教職員缺席，週三約700名教師以及助教缺席，教師工會指責校區沒有提早在假期期間做好防疫措施，導致教職員人手短缺。

代表舊金山聯合校區教師，以及助教的UESF工會，在校區辦事處外面召開記者會，指出校區在寒假期間，沒有像灣區部分校區，要求教職員以及學生做檢測。

UESF聯合教育工作者工會主席Cassondra Curiel說：「舊金山的做法如同孤島，雖然我們四周的校區做得對，舊金山校區沒有要求成人和兒童，取得陰性檢測才能回到學校，校區沒有規定成年人接種加強針，並拒絕提供新型肺炎病假給教職員，使他們無需用自己的病假。」

舊金山聯合校區回覆本台查詢時指出，週三總共需要693名代課老師填補缺席教師和助教的職務，全校區共有414名教師缺席。

校區安排了164名代課老師，其中包括有教師執照的校區行政人員。

舊金山紀事報的報導指出，校區高層包括校區總監Vincent Matthews週二也要出動到學校擔任代課老師。

教師工會指出，自從去年校區恢復親身授課以來，一直要求校區制定應對新型肺炎的安全計劃，但校區沒有回應工會的訴求。

舊金山教育委員高勵思（Alice Collins）本身是家長，她的小孩寒假後復課，而家長週三早上就收到校長的通知說，校方正在處理超過25宗確診個案。

高勵思說：「校方說會盡力取得密切接觸者的資料，通知家長，但校長表示過程需時，許多學生也許會從朋友得知自己是密切接觸者，在我知道有確診個案之前。」

高勵思批評校區缺乏全盤計劃，而將巨大的責任落在個別學校身上，舊金山聯合校區總監週三發表聲明指出，自從去年春季，校區舉辦全市最大型的檢測活動，持續為教職員和學生做檢測。

校區強調校區，根據舊金山衛生局的指引行事，並不規定師生寒假後必須出示陰性證明才能返回校園。

校區總監指出，其他校區也沒有要求師生出示陰性證明，舊金山校區週二收到州府發出的一批快速檢測盒，將會分發到所有學校，派發給學生。

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