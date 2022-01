舊金山盜竊案猖獗 盜賊不僅針對汽車還針對家庭車房

【KTSF 吳倩妤報導】

舊金山(三藩市)盜竊案變得更加猖獗,盜賊不僅針對汽車,還針對家庭車房。

Cow Hollow區一位房主Mark指,在上個月,有賊人闖入了他的車庫,當時他和妻子都在睡覺,賊人不用5分鐘就得手。

賊人首先在車庫門上開了一個小洞,然後把一個看起來像釣魚工具插進去,抓住車庫門上的緊急開關繩索,保安鏡頭拍到賊人進入室內後,環顧四周,繼而偷走一個袋。

Mark說,片段還顯示,小偷和另一位拿著雨傘的把風人士。

另一方面,在11月的時候,有賊人就使用鑽和其他工具,闖入Pacific Heights區一個車庫。

屋主指,最近的一次,賊人還在室外的燈上蓋上了黑色手套,以隱藏他們的活動。

他鄰居的車庫最近也遭到盜竊,自12月的爆竊事件後,Mark就安裝了自動車庫門鎖,另多一層保障。

