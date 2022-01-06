舊金山盜竊案猖獗 盜賊不僅針對汽車還針對家庭車房

【KTSF 吳倩妤報導】

舊金山（三藩市）盜竊案變得更加猖獗，盜賊不僅針對汽車，還針對家庭車房。

Cow Hollow區一位房主Mark指，在上個月，有賊人闖入了他的車庫，當時他和妻子都在睡覺，賊人不用5分鐘就得手。

賊人首先在車庫門上開了一個小洞，然後把一個看起來像釣魚工具插進去，抓住車庫門上的緊急開關繩索，保安鏡頭拍到賊人進入室內後，環顧四周，繼而偷走一個袋。

Mark說，片段還顯示，小偷和另一位拿著雨傘的把風人士。

另一方面，在11月的時候，有賊人就使用鑽和其他工具，闖入Pacific Heights區一個車庫。

屋主指，最近的一次，賊人還在室外的燈上蓋上了黑色手套，以隱藏他們的活動。

他鄰居的車庫最近也遭到盜竊，自12月的爆竊事件後，Mark就安裝了自動車庫門鎖，另多一層保障。

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