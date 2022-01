San Mateo縣議會擬購紅木城一旅館改為無家者住所（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣議會考慮購買位於Redwood City的一間旅館,改為項目的無家可歸人士住所。

這棟為於El Camino Real 1818號的旅館Comfort Inn & Suites,共有51個房間,非常適合用作studio單間公寓。

房間內已經具備了小廚房管道,旅館內還有洗衣間、食堂,還有49個停車位,縣府預計花費1700萬買下這棟旅館。

縣府經理表示,估計要再花60萬美元在建築和維護成本,而這個數目跟建造一個可負擔單位大約相同資金。

San Mateo縣已經獲得州超過1億美元的資金購買了3家酒店,最近還獲得了7千萬美元,用於購買位於San Mateo市擁有44間客房的酒店Stone Villa Inn,並支付在Redwood City開發無家可歸中心的初始費用。

San Mateo縣官員計劃在中半島每個角落都設有Homekey,但是目前僅限於南邊的城市,北邊的城市還沒有一間無家可歸庇護所。

根據統計,該縣2019年的一日無家可歸體驗1,512人住在RV休旅車,或是其他汽車上,或是睡在街上。

