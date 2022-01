【KTSF】

一股微弱的冷鋒週四晚抵達灣區,會帶來降雨,不過雨勢不大,預測週末不會下雨不過會寒冷。

灣區週四大霧,一股從北面南下的冷鋒抵達灣區。

國家氣象局表示,深夜開始下雨直至清晨時分,週五早上到中午局部地區下驟雨,雖然雨勢不大,可是會導致路面濕滑,駕駛人士週五早上要小心。

這股冷鋒帶來的降雨量不多,普遍地區降雨量10分1吋左右。

氣溫方面,氣象局預測星期六和星期日寒冷,特別是北灣和東灣內陸地區,最低氣溫會跌至華氏40度以下。

