費城3層高公寓住宅大火 12人死亡（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】
費城一棟3層高的公寓住宅發生大火，當局確認共12人死亡，當中7名是小童，兩人送院，消防人員指，這是執勤35年來最嚴重的火災之一。
火警發生在週三早上6時半左右，消防到場後發現，是由一棟3層高公寓的2樓廚房冒出大火，在消防人員救援期間，已經發現裡面有多人死亡。
消息指，該公寓共26人居住，但當時在場的人數就無法核實。
費城市長Jim Kenney說：「我們無法判斷屋裡人數，因為有時他們必須留在室內。」
公寓裡安裝有4個煙霧探測器，但全部沒有啟動，費城住房管理局負責人就說，不知道它們是否被更換或篡改過，火勢在一小時內被消防人員控制。
費城市長Kenney形容：「無疑這是本市史上最悲慘的日子之一。」
費城消防局副消防局長Craig Murphy就表示：「我在這裡工作了35年，這次是最嚴重的火災之一。」
起火原因仍然在調查。
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