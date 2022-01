醫生稱Omicron感染力強 布口罩不能提供足夠保護（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

Omicron變種病毒傳染力極強,現在醫生建議人們也提升口罩的防禦力度,用KN95醫療專用口罩,取代流行的布料口罩,但是KN95真的那麼容易找到嗎?

Stanford Health Care的醫生Shashank Ravi表示,之前廣泛使用的布口罩,現在已不足以抵擋Omicron強大的傳染力。

Ravi醫生說:「升級口罩很容易,這樣你就可以預防病毒。」

醫生還表示,人們應該把現在的疫情,想像成為一個下雨天,如果外面下起了傾盆大雨,您可能不會只穿一件連帽衫就出門。

Ravi醫生說:「您需要一把雨傘來保護自己,手術用的口罩能保護,與布口罩比起來,您若有能力升級到KN95,那就去做吧。」

但是現在的情況是,想找到更好的口罩有點難度,在舊金山灣區的幾家商店,嘗試找到更好的口罩,其中一些商店有手術用的口罩出售,一些商店的庫存就早被別人買走,N95口罩的貨架空空如也。

Ravi醫生還表示,口罩是否與您的臉部線條吻合也很重要。

從下星期開始,West Contra Costa聯合學區將會要求教職員工,全部佩戴N95或者更好的口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。