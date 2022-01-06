醫生稱Omicron感染力強 布口罩不能提供足夠保護（視頻）

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Omicron變種病毒傳染力極強，現在醫生建議人們也提升口罩的防禦力度，用KN95醫療專用口罩，取代流行的布料口罩，但是KN95真的那麼容易找到嗎？

Stanford Health Care的醫生Shashank Ravi表示，之前廣泛使用的布口罩，現在已不足以抵擋Omicron強大的傳染力。

Ravi醫生說：「升級口罩很容易，這樣你就可以預防病毒。」

醫生還表示，人們應該把現在的疫情，想像成為一個下雨天，如果外面下起了傾盆大雨，您可能不會只穿一件連帽衫就出門。

Ravi醫生說：「您需要一把雨傘來保護自己，手術用的口罩能保護，與布口罩比起來，您若有能力升級到KN95，那就去做吧。」

但是現在的情況是，想找到更好的口罩有點難度，在舊金山灣區的幾家商店，嘗試找到更好的口罩，其中一些商店有手術用的口罩出售，一些商店的庫存就早被別人買走，N95口罩的貨架空空如也。

Ravi醫生還表示，口罩是否與您的臉部線條吻合也很重要。

從下星期開始，West Contra Costa聯合學區將會要求教職員工，全部佩戴N95或者更好的口罩。

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