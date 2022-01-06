CDC公布新隔離檢疫和病毒測試指引（視頻）

January 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於Omicron疫情持續擴散，聯邦疾控中心（CDC）發出新的隔離檢疫和病毒測試指引。

CDC表示，新型肺炎確診新症達到破紀錄新高，當中佔了九成半是Omicron變種病毒個案。

白宮疫情應變聯絡員Jeff Zients說，未來幾星期是關鍵，將會迎來挑戰。

CDC表示，大部份病毒的散播都在初期呈現，即是說，通常在病癥未發作之前一至兩天，以及病癥出現後兩至三天，如果病毒檢測結果呈陽性，CDC建議要隔離檢疫5天，之後如果發現沒有病癥或，覺得情況有好轉，並在最少24小時內沒有發燒的話，就應該在人多地方戴口罩5天。

另外，如果染疫又未接種完整疫苗，或未打加強針的話，就要檢疫隔離5天，然後跟著戴口罩5天。

如果在這頭5天沒有隔離檢疫的話，染疫患者就應該在有人的地方戴口罩10天。

如果接受快速病毒檢測的話，CDC說，要在染疫後第5天或之前進行，如果檢測結果呈陽性，就必須在病癥開始出現時繼續隔離10天，如果已經接種完整疫苗和打了加強針，在染疫後就毋須隔離檢疫，但應該在跟著的10天，在有其他人的地方戴口罩。

CDC建議民眾做好防疫措施，CDC總監Rochelle Walensky說：「*合資格便接種疫苗和打加強針，戴口罩、有病就留在家中，有病癥就要去做檢測

CDC又說，任何接受檢疫隔離的人，應該避免去人多地方，好似餐館和健身室，以及在隔離的10天內，避免與其他人一起吃東西。

隔離的人也應該在病癥出現起碼10天後才可以外出旅遊，如果一定要外遊，就必須在隔離期第5天後，並且應該在整個旅程戴口罩。

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