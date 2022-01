CDC公布新隔離檢疫和病毒測試指引（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於Omicron疫情持續擴散,聯邦疾控中心(CDC)發出新的隔離檢疫和病毒測試指引。

CDC表示,新型肺炎確診新症達到破紀錄新高,當中佔了九成半是Omicron變種病毒個案。

白宮疫情應變聯絡員Jeff Zients說,未來幾星期是關鍵,將會迎來挑戰。

CDC表示,大部份病毒的散播都在初期呈現,即是說,通常在病癥未發作之前一至兩天,以及病癥出現後兩至三天,如果病毒檢測結果呈陽性,CDC建議要隔離檢疫5天,之後如果發現沒有病癥或,覺得情況有好轉,並在最少24小時內沒有發燒的話,就應該在人多地方戴口罩5天。

另外,如果染疫又未接種完整疫苗,或未打加強針的話,就要檢疫隔離5天,然後跟著戴口罩5天。

如果在這頭5天沒有隔離檢疫的話,染疫患者就應該在有人的地方戴口罩10天。

如果接受快速病毒檢測的話,CDC說,要在染疫後第5天或之前進行,如果檢測結果呈陽性,就必須在病癥開始出現時繼續隔離10天,如果已經接種完整疫苗和打了加強針,在染疫後就毋須隔離檢疫,但應該在跟著的10天,在有其他人的地方戴口罩。

CDC建議民眾做好防疫措施,CDC總監Rochelle Walensky說:「*合資格便接種疫苗和打加強針,戴口罩、有病就留在家中,有病癥就要去做檢測

CDC又說,任何接受檢疫隔離的人,應該避免去人多地方,好似餐館和健身室,以及在隔離的10天內,避免與其他人一起吃東西。

隔離的人也應該在病癥出現起碼10天後才可以外出旅遊,如果一定要外遊,就必須在隔離期第5天後,並且應該在整個旅程戴口罩。

