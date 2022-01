立陶宛總統瑙塞達稱以台灣名義設駐立代表處是錯誤

【有線新聞】

立陶宛總統瑙塞達表示,允許台灣當局以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是錯誤,又稱總理領導的政府事前沒諮詢他意見。

台方以「台灣」名義設立駐立陶宛代表處,去年11月正式運作,引起北京強烈不滿,中國及立陶宛關係緊張,外交關係降為代辦級。

立陶宛總統瑙塞達接受當地電台訪問時表示,台方設立代表處不是錯誤,錯的是代表處的名稱,而總理希莫尼特領導的中間偏右政府事前沒有諮詢他。

他說立陶宛和台灣都可自由開設不具外交地位的代表處,但很遺憾代表處的名稱成為影響立陶宛與北京關係的關鍵因素,立方受到非常規的措施針對,所以必須向歐盟發出非常明確訊號,這種是對歐盟成員國的攻擊和施壓。

瑙塞達負責主管外交政策及代表出席歐盟峰會,他在2019年總統選舉中擊敗希莫尼特,希莫尼特之後出任總理,立陶宛傳媒報道,兩人經常意見分歧,包括防控疫情政策,已有兩個月沒開會。

台方回應稱留意到瑙塞達的說法,強調會繼續力挺立陶宛,呼籲國際社會共同支持,當立陶宛堅強的後盾。

在北京,中國外交部指立陶宛總統認識到錯誤是正確的一步,但更重要是採取行動,糾正製造「一中一台」錯誤情境,回到「一個中國原則」。

又指中國與立陶宛關係受挫是非曲直很清楚,為自己錯誤行為開脫,無助於解決問題,也無助於改善關係,同時正告台灣當局,謀求「台獨」必定失敗。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。