英美等8個國家航班周六凌晨起禁止抵港

英美等8個國家的航班周六凌晨起禁止抵港,有留學生擔心錯過回港過農曆新年的機會,認為政府突然煞停航班不合理。

英國留學生Casey:「我已經7年沒有在香港過年,本身很興奮,(今年)終於可以,但都是沒有機會。」

Casey原本買了1月1日機票,搭國泰航班由倫敦回港。這條航線上星期因有多名乘客確診,觸發熔斷機制要停飛。她唯有改搭星期六的航班,不過就遇上政府收緊入境限制。

Casey說:「當然生氣,因為改完又改,而且不只改機票那麼簡單,檢疫酒店很難預訂,永遠都爆滿。現時停飛至1月22日,正嘗試預訂22日的機票,但超出預算,5萬多元一張機票,加上我暫時找了一整個早上,也未找到檢疫酒店有房間。」

因應全球Omicron變種病毒疫情惡化,政府宣布星期六凌晨零時起,來自英國、美國等八個國家的民航客機禁止著陸香港,曾在這些國家逗留超過兩小時的人士,亦不可到其他地方轉機來港。

Casey說:「其實不合理,Omicron爆發不是第一天的事。如果你相信檢疫措施做得夠好,根本沒有停飛的必要。不知道可以住哪裏,也不知何時可以飛回來,因為未訂到酒店和機票,也不知14天後會否繼續停飛,又不知(回港後)需否在竹篙灣強制隔離多少天,很多未知之數,有些恐慌。」

