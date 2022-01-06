英美等8個國家航班周六凌晨起禁止抵港

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英美等8個國家的航班周六凌晨起禁止抵港，有留學生擔心錯過回港過農曆新年的機會，認為政府突然煞停航班不合理。

英國留學生Casey：「我已經7年沒有在香港過年，本身很興奮，（今年）終於可以，但都是沒有機會。」

Casey原本買了1月1日機票，搭國泰航班由倫敦回港。這條航線上星期因有多名乘客確診，觸發熔斷機制要停飛。她唯有改搭星期六的航班，不過就遇上政府收緊入境限制。

Casey說：「當然生氣，因為改完又改，而且不只改機票那麼簡單，檢疫酒店很難預訂，永遠都爆滿。現時停飛至1月22日，正嘗試預訂22日的機票，但超出預算，5萬多元一張機票，加上我暫時找了一整個早上，也未找到檢疫酒店有房間。」

因應全球Omicron變種病毒疫情惡化，政府宣布星期六凌晨零時起，來自英國、美國等八個國家的民航客機禁止著陸香港，曾在這些國家逗留超過兩小時的人士，亦不可到其他地方轉機來港。

Casey說：「其實不合理，Omicron爆發不是第一天的事。如果你相信檢疫措施做得夠好，根本沒有停飛的必要。不知道可以住哪裏，也不知何時可以飛回來，因為未訂到酒店和機票，也不知14天後會否繼續停飛，又不知（回港後）需否在竹篙灣強制隔離多少天，很多未知之數，有些恐慌。」

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