聯儲局認為可能要提早加息遏抑通脹

【KTSF】

聯儲局週三公開上次在12月中開會的紀錄文件,提示可能考慮比預期加快撤除用來刺激經濟的量寬貨幣政策。

決策小組認為,在穩健的經濟復甦,以及高企的通脹情況下,有可能需要提早加息來遏抑通脹,加息速度可能更快。

決策小組有成員甚至認為,在開始加息之後不久,就應該開始縮減聯儲局總值8.5萬億元的資產負債表,而縮表速度,可能超過前一輪的縮表周期。

有投資策略師表示,這份會議文件再次證明,聯儲局更加擔心通脹問題,而進一步收緊貨幣政策,也代表聯儲局近期的鷹派轉向,和想在今年開始撤除貨幣量寬措施。

聯儲局主席包維爾將於下星期,就他的提名第二度連任四年的事,在國會參議院銀行委員會作證,屆時他可能也會就當前的經濟概況提供最新的資料。

