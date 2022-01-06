聯儲局認為可能要提早加息遏抑通脹

January 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

聯儲局週三公開上次在12月中開會的紀錄文件，提示可能考慮比預期加快撤除用來刺激經濟的量寬貨幣政策。

決策小組認為，在穩健的經濟復甦，以及高企的通脹情況下，有可能需要提早加息來遏抑通脹，加息速度可能更快。

決策小組有成員甚至認為，在開始加息之後不久，就應該開始縮減聯儲局總值8.5萬億元的資產負債表，而縮表速度，可能超過前一輪的縮表周期。

有投資策略師表示，這份會議文件再次證明，聯儲局更加擔心通脹問題，而進一步收緊貨幣政策，也代表聯儲局近期的鷹派轉向，和想在今年開始撤除貨幣量寬措施。

聯儲局主席包維爾將於下星期，就他的提名第二度連任四年的事，在國會參議院銀行委員會作證，屆時他可能也會就當前的經濟概況提供最新的資料。

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