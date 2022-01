祖高域抵澳被取消簽證 上訴申禁令阻被遣返

【有線新聞】

獲豁免毋須打針入境參加澳洲網球公開賽的「一哥」祖高域,抵埗後被取消簽證,祖高域申請禁制令阻止被遣返,正在隔離酒店等消息,當地法院開庭後宣布下周一再裁定,是否遣返這名塞爾維亞球手。

相信載著祖高域的白色車輛周四早上抵達墨爾本一間隔離酒店,穿防護衣的工作人員在場戒備,祖高域是在前一晚飛抵墨爾本機場,備戰一個多星期後的澳洲網球公開賽,爭取第十次稱霸。不過客機停定後祖高域隨即被帶到一間房單獨扣留,警員通宵查問8小時。

澳洲邊防署指,這名網壇一哥未能提供合理理據證明不能打新型肺炎疫苗,不符合入境要求,即場取消這名塞爾維亞球手的簽證,拒絕他入境,理論上會安排遣返。

有球迷在機場外聲援祖高域,祖高域的代表律師隨即上訴,申請禁制令阻止遣返。就連塞爾維亞總統武契奇均介入,說會竭盡全力透過外交渠道協助這名國家偉大球手,免受騷擾地留在澳洲作賽。塞爾維亞大使館已向澳方交涉。

但澳洲總理莫里森一再重申無有人特權,祖高域無法提供不能打針的醫學證明,就要離開,他指出:「法規就是法規,沒有人有例外,我被告知根本沒有這樣的豁免,因此他和其他人一樣受到同樣規則約束。澳洲很歡迎人們來到,但如果你沒有接種兩劑疫苗,也不是居民或公民,那麼你就不能來。」莫里森又指並非針對祖高域,相信事件不會影響澳洲在國際舞台的地位。

祖高域出發前往墨爾本前,宣布已獲維多利亞州政府豁免毋須打針入境,根據澳洲聯邦憲法,地方政府可豁免入境者進入其管轄範圍的疫苗接種要求,但聯邦政府可就相關豁免提出質疑。

