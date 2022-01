【有線新聞】

美國國會山莊遇襲一周年,總統拜登演講直指,美國民主受到攻擊,前總統特朗普要為此負起責任。

他表示:「我們必須清楚何謂真相,何謂謊言,以下就是真相,美國前總統製造和散播,2020年總統選舉的謊言,他這樣做因為他重視權力多於原則,他視個人利益大於這國家利益。」

