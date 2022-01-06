加州衛生官員宣布延長室內口罩令至2月15日（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州衛生官員週三宣布延長室內口罩令至2月15日。

加州衛生總監Mark Ghaly週三在電話會議中表示，雖然Omicron病毒來勢洶洶，但是跟去年此時不同的是，現在對疫情有更多的知識、加強針以及更多的檢測站。

Ghaly說：「考慮打加強針，因為可以立刻加強免疫力，我們知道打了加強針，儘管被感染，但比較不會生病或是住院。」

原本口罩令在15日就結束，但由於確診病例飆升，以及擔心醫院的負荷量，所以延長口罩令到2月15日。

Ghaly還表示，居民應該考慮佩戴更高等級的口罩，而不僅僅是圍巾或寬鬆的布口罩。

Ghaly說目前加州有51,000人住院，約8千人是因為新冠肺炎，其他則是不同的病症，可見目前加州的情況比去年同期好很多。

但是醫院的負荷量還是持續令人擔憂，加上許多醫護人員請病假，大約有兩千名醫院人員從外州來支援，值得一提的是，Ghaly說兒童住院的人數上升。

在學校方面，Ghaly說，已經為學區訂購600萬個測試劑，在1月中就會分發到學區。

Ghaly說，有了過去的經驗，加州的保護力還是很強，所以還是會維持親身授課。

在經濟方面，Ghaly說，目前也沒有討論關閉商業，因為相信有很多的工具可以讓經濟持續下去。

儘管加州新冠病毒個案激增，但是2月13日在洛杉磯舉行的NFL超級盃還是會按計劃舉辦，Ghaly說，這是一個很重要的活動，為超級盃件創造安全的環境策略已經到位。

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