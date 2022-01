加州衛生官員宣布延長室內口罩令至2月15日（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州衛生官員週三宣布延長室內口罩令至2月15日。

加州衛生總監Mark Ghaly週三在電話會議中表示,雖然Omicron病毒來勢洶洶,但是跟去年此時不同的是,現在對疫情有更多的知識、加強針以及更多的檢測站。

Ghaly說:「考慮打加強針,因為可以立刻加強免疫力,我們知道打了加強針,儘管被感染,但比較不會生病或是住院。」

原本口罩令在15日就結束,但由於確診病例飆升,以及擔心醫院的負荷量,所以延長口罩令到2月15日。

Ghaly還表示,居民應該考慮佩戴更高等級的口罩,而不僅僅是圍巾或寬鬆的布口罩。

Ghaly說目前加州有51,000人住院,約8千人是因為新冠肺炎,其他則是不同的病症,可見目前加州的情況比去年同期好很多。

但是醫院的負荷量還是持續令人擔憂,加上許多醫護人員請病假,大約有兩千名醫院人員從外州來支援,值得一提的是,Ghaly說兒童住院的人數上升。

在學校方面,Ghaly說,已經為學區訂購600萬個測試劑,在1月中就會分發到學區。

Ghaly說,有了過去的經驗,加州的保護力還是很強,所以還是會維持親身授課。

在經濟方面,Ghaly說,目前也沒有討論關閉商業,因為相信有很多的工具可以讓經濟持續下去。

儘管加州新冠病毒個案激增,但是2月13日在洛杉磯舉行的NFL超級盃還是會按計劃舉辦,Ghaly說,這是一個很重要的活動,為超級盃件創造安全的環境策略已經到位。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。