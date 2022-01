灣區累計72.6萬染疫 近7千人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區累計確診人數共72.6萬人,當中有近7千人死亡,灣區多個縣當中,Santa Clara縣的疫情最為嚴重。

截止1月5日,灣區累計有726,420人確診,6,992人死亡,Santa Clara縣情況最為嚴重,單日新增超過2千宗新症,累計近18萬人染疫,接近2千人死亡,佔灣區案例2成4,對比上週增加206%。

其次是Alameda縣,單日新增超過1千7百宗新症,累計近14.7萬人染疫,1千5百幾人死亡。

緊接著的是Contra Costa縣,單日新增接近1200宗新症,累計接近11.9萬人染疫,超過1千人死亡。

之後是舊金山(三藩市),單日亦新增近1200宗新症,有超過7.4萬人染疫,當中688人死亡,接著是San Mateo縣、Sonoma縣及Napa縣。

