灣區累計72.6萬染疫 近7千人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區累計確診人數共72.6萬人，當中有近7千人死亡，灣區多個縣當中，Santa Clara縣的疫情最為嚴重。

截止1月5日，灣區累計有726,420人確診，6,992人死亡，Santa Clara縣情況最為嚴重，單日新增超過2千宗新症，累計近18萬人染疫，接近2千人死亡，佔灣區案例2成4，對比上週增加206%。

其次是Alameda縣，單日新增超過1千7百宗新症，累計近14.7萬人染疫，1千5百幾人死亡。

緊接著的是Contra Costa縣，單日新增接近1200宗新症，累計接近11.9萬人染疫，超過1千人死亡。

之後是舊金山（三藩市），單日亦新增近1200宗新症，有超過7.4萬人染疫，當中688人死亡，接著是San Mateo縣、Sonoma縣及Napa縣。

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