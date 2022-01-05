美國染疫住院人數突破十萬人 4個月來首次（視頻）

January 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

在Omicron疫情下，在美國的染疫住院人數已突破十萬人，是近4個月來首次。

新型肺炎確診個案不斷上升，住院人數也跟著攀升，根據聯邦衛生福利部數據顯示，目前染疫住院人數已經增加至超過10.3萬人，比兩星期前增加超過六成。

聯邦疾控中心（CDC）表示，大部份住院患者，都是未接種疫苗人士，因此接種完整疫苗和打加強針，仍然是有效的預防方法。

聯邦醫務總監Vivek Murthy說：「疫苗特別是結合加強針，仍是極有效防止人住院，並能挽救生命。」

兒童住院人數也打破紀錄，CDC指，上星期每天就有超過500名染疫兒童送入醫院，病癥都是與呼吸困難有關。

德州兒童醫院醫生Melanie Kitagawa說：「他們出現許多好似肺炎一樣的呼吸病癥，需要呼吸設備幫他們呼吸。」

消息透露，預料CDC將會更新有關隔離檢疫的指引。

有衛生專家就表示，需要與病毒並存。

急症室醫生Leana Wen說：「我們沒有要求人留在家中，但在公共室內場所，人人應該戴上高質素的口罩，我認為應該要求接種疫苗和加強針，才能去餐館和音樂會等場所，以進一步降低風險。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply