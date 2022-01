美國染疫住院人數突破十萬人 4個月來首次（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在Omicron疫情下,在美國的染疫住院人數已突破十萬人,是近4個月來首次。

新型肺炎確診個案不斷上升,住院人數也跟著攀升,根據聯邦衛生福利部數據顯示,目前染疫住院人數已經增加至超過10.3萬人,比兩星期前增加超過六成。

聯邦疾控中心(CDC)表示,大部份住院患者,都是未接種疫苗人士,因此接種完整疫苗和打加強針,仍然是有效的預防方法。

聯邦醫務總監Vivek Murthy說:「疫苗特別是結合加強針,仍是極有效防止人住院,並能挽救生命。」

兒童住院人數也打破紀錄,CDC指,上星期每天就有超過500名染疫兒童送入醫院,病癥都是與呼吸困難有關。

德州兒童醫院醫生Melanie Kitagawa說:「他們出現許多好似肺炎一樣的呼吸病癥,需要呼吸設備幫他們呼吸。」

消息透露,預料CDC將會更新有關隔離檢疫的指引。

有衛生專家就表示,需要與病毒並存。

急症室醫生Leana Wen說:「我們沒有要求人留在家中,但在公共室內場所,人人應該戴上高質素的口罩,我認為應該要求接種疫苗和加強針,才能去餐館和音樂會等場所,以進一步降低風險。」

