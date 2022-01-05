寒假後史丹福大學過百師生確診新型肺炎（視頻）

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舊金山灣區疫情反彈，導致各縣的醫院不勝負荷，Napa縣急症床位更是爆滿，但本地衛生專家預測，灣區能夠處理因Omicron變種而增加的新型肺炎住院人數，另外，南灣史丹福大學寒假後，過百名師生確診。

數據顯示，灣區出現前所未見的疫情高峰，即使新型肺炎住院率已開始上升，但由於整體疫苗接種率高，因此整體上仍處於低水平且可控制。

UCSF衛生專家George Rutherford說：「我們曾經歷比這更嚴重的情況。」

急症床位最新的數據，Santa Clara縣有225人確診入院，目前只餘下64張急症床位可用。

Contra Costa縣有96人確診入院，目前只餘下81張急症床位可用，Napa縣有11人確診入院，目前沒有可用急症床位。

Rutherford說：「我認為這並不一定意味著沒有可用的床位，他們只是想預測他們的需求是什麼，然後知道這是需求，其餘是盈餘。」

Rutherford說，一些鄉村的醫院感覺到壓力，但不僅是病人有壓力，醫護亦有，醫護人員人手短缺。

Rutherford說：「我認為在灣區是，我們處於相對低於夏季住院高峰期，我認為我們的情況還好。」

另外，南灣史丹福大學一星期內有136名學生及100名職員確診，校方說，確診學生已被安排在學校宿舍隔離，當中95%的人已經接種疫苗。

校方早前宣佈，寒假後首兩個星期轉為網上授課，在1月18日恢復面授課。

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