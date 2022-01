寒假後史丹福大學過百師生確診新型肺炎（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

舊金山灣區疫情反彈,導致各縣的醫院不勝負荷,Napa縣急症床位更是爆滿,但本地衛生專家預測,灣區能夠處理因Omicron變種而增加的新型肺炎住院人數,另外,南灣史丹福大學寒假後,過百名師生確診。

數據顯示,灣區出現前所未見的疫情高峰,即使新型肺炎住院率已開始上升,但由於整體疫苗接種率高,因此整體上仍處於低水平且可控制。

UCSF衛生專家George Rutherford說:「我們曾經歷比這更嚴重的情況。」

急症床位最新的數據,Santa Clara縣有225人確診入院,目前只餘下64張急症床位可用。

Contra Costa縣有96人確診入院,目前只餘下81張急症床位可用,Napa縣有11人確診入院,目前沒有可用急症床位。

Rutherford說:「我認為這並不一定意味著沒有可用的床位,他們只是想預測他們的需求是什麼,然後知道這是需求,其餘是盈餘。」

Rutherford說,一些鄉村的醫院感覺到壓力,但不僅是病人有壓力,醫護亦有,醫護人員人手短缺。

Rutherford說:「我認為在灣區是,我們處於相對低於夏季住院高峰期,我認為我們的情況還好。」

另外,南灣史丹福大學一星期內有136名學生及100名職員確診,校方說,確診學生已被安排在學校宿舍隔離,當中95%的人已經接種疫苗。

校方早前宣佈,寒假後首兩個星期轉為網上授課,在1月18日恢復面授課。

