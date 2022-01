舊金山新症數字較疫情高峰多兩倍（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)的新型肺炎確診個案數字正在直線上升,近期每日平均新症數字是2020年冬季疫情高峰時期的兩倍有多,雖然Omicron引發的疫情,住院人數遠低於一年前,可是新一波疫情嚴重影響市府公務員人手。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「我們正處於另一波新冠疫情,這次由於傳染力極強的Omicron變種個案數字創新高,但較之前疫情最嚴重的時期,我們現在的處境好很多。」

布里德指出,市內7日平均每天有829宗新症,較去年年初疫情高峰時期的數字高出一倍有多,但住院人數遠遠低於一年前,可見舊金山市民高疫苗接種率發揮效力。

布里德說:「我們正在學習如何與新型肺炎共存。」

衛生官員強調,未來幾個星期是關鍵,預期假日過後新症數目會大幅增加,染疫人數激增將會影響醫院的人手。

舊金山衛生局長Grant Colfax說:「我們有足夠的醫院病床應付病人數目,這是好事,可是我們擔心醫護人員也會受感染,因社區傳播而要在家隔離,市內所有前線人員也面對同樣問題。」

以舊金山交通局為例,當局指出,單單是上星期,就有68名員工確診,其中28人是Muni司機,另外還有因密切接觸而需要隔離檢疫的職員。

雖然Muni目前沒有更改服務時間和路線,但人手短缺難免導致延誤,當局呼籲市民要忍耐。

除了Muni之外,有100多名警務人員,以及100多名消防局職員,因為接觸到新冠狀病毒而需要隔離。

市長表示,前線人員會加班,維持市內治安以及緊急服務,但呼籲市民做好本分,避免疫情進一步蔓延,包括接種疫苗和加強劑,避免室內聚會和到人多的地方。

衛生官員建議大家戴N95口罩,或在醫用口罩外面加一個布口罩,只佩戴布口罩,保護力並不足夠對抗Omicron。

疫情導致市民對檢測的需求大增,上星期衛生局在市內提供25,000個檢測,當局呼籲市民如果有私人保險,應該要求所屬的醫療機構提供檢測,市府已訂購快速檢測盒,短期內提供給前線人員以及體弱人士,包括療養院的職員以及院友。

舊金山市府強調,沒有計劃關閉市內商業,而衛生局表示,學校仍然是安全的地方,會繼續支持學校提供親身授課。

